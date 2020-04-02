بعد إصابته بـ"كورونا".. أودوي يسرد كواليس مرضه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد إصابته بـكورونا.. أودوي يسرد كواليس مرضه

الخميس 2 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

حرص كالوم هودسون أودوي، جناح تشيلسي الشاب، على سرد كواليس إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن أعراض المرض لم تظهر عليه بقوة في البداية.



أودوي كان اللاعب الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يصاب بالفيروس، ليتسبب في توقف المسابقة منذ الشهر الماضي قبل أن ينتشر الوباء لاحقا.

الآن وبعد حوالي 3 أسابيع من إصابته أكد أودوي أنه تعافى بشكل كامل من الفيروس، وهو نفس الأمر الذي كان أعلنه تشيلسي في بيان رسمي قبل أسبوع واحد.

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وقال أودوي في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي: "أشعر بالتعافي التام الآن، نعم أصبت بالفيروس لكنني الآن في حالة جيدة، كل شيء بات جيدا بالنسبة لي".

وأضاف: "قبل 3 أسابيع وبالتحديد في يوم الإثنين عانيت من المرض، شعرت بارتفاع طفيف في درجة حرارتي وكنت أفكر في أن هذا الأمر غير معتاد".

وتابع: "ظللت أحدث نفسي لماذا أشعر بهذه الحرارة، وفي اليوم التالي شعرت أنني أصبحت في وضع طبيعي لدرجة كبيرة".

واستدرك: "اعتقدت أنه كان مجرد ارتفاع عابر وطفيف في درجة الحرارة، ولكن من الواضح أنها لم تكن كذلك، لم أكن أدري أن هذه أعراض المرض وأن الحالة بهذا السوء".

واستمر اللاعب الشاب بقوله: "الكل أظهر لي الدعم بعد إصابتي، والنادي ساندني بقوة، والآن أنا بخير".