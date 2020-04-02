شكرا لقرائتكم مسئولو الأهلي يستطلعون رأي فايلر في اصلاح أرضية ملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطلع مسئولو الأهلي رأي فايلر في مسألة اصلاح أرضية ملعب التتش خلال فترة توقف النشاط الرياضي حالياً في العالم بسبب فيروس كورونا، خاصة وأن إصلاحها ربما يحتاج لفترة تتراوح من 4 الى 6 شهور مما يستجوب معه نقل تدريبات النادي لملعب أخر فور استئناف النشاط الرياضي.

من جانبه طلب فايلر بحث الأمر قبل اتخاذ قرار نهائي بشان اصلاح أرضية ملعب التتش خلال فترة التوقف الحالية من عدمه، خاصة وأن هذا الأمر يستلزم اجراء العديد من التغييرات في نظام استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة.

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وعلى صعيد أخر أكد رينيه فايلر انه في حالة تجديد تعاقده مع الأهلي في الموسم المقبل، فانه لن يغير أي فرد من الجهاز المعاون لأنه يرتاح في العمل معهم ، موضحا أن علاقته جيدة للغاية بجهازه المعاون وبينهم تنسيق وانسجام تام.

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى ديفيد سيزا مدربا عاما وسامي قمصان مدرب مساعد، وأضاف فايلر انه يري ان الأهلي لا يحتاج لصفقات كثيرة في الموسم المقبل لتدعيم الفريق، حيث انه راضي عن مستوي معظم اللاعبين ويري انهم قادرون علي تنفيذ أفكاره داخل الملعب.