بعد إعلانه انهاء مسيرته في الأهلى.. اللاعبين يوجهون رسائل لأحمد فتحي: الحضري: "كنت اتمني عدم تكرار خطأي".. والغندور: "ممكن نشوفك بتيشيرت الزمالك".. وأحمد عيد: "جوكر وعملت كل حاجة"

قرر أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، الرحيل عن صفوف المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وعدم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، في واحدة من القرارات التي أثارت جدلا واسعا بين جماهير الأحمر ما بين الهجوم على اللاعب وتمني التوفيق له فيما هو قادم.

ونشر "فتحي" بيانا يعلن فيه رحيله عن صفوف المارد الأحمر قائلا إنه قد اتخذ القرار الأصعب في مسيرته الرياضية، موجها الشكر لكل جماهير الأهلي، مطالبا بأن يتفهموا قراره النابع من كونه يريد تخليد الصورة التي رآه بها جمهور الأحمر طوال تواجده في صفوف الفريق.

وجه العديد من نجوم كرة القدم رسائل متعددة لأحمد فتحى نجم دفاع الأهلى بعد ما أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده.

ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".

ووجه عدد من اللاعبين رسائل وكلمات للاعب النادي الأهلي أحمد فتحي جاءت كالتالي:

وكشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عن إمكانية انضمام أحمد فتحي، إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، عقب رفضه التجديد للأهلي.

الغندور

وقال "الغندور" خلال تقديم برنامجه عبر قناة "الزمالك": "الزمالك يحتاج للتدعيم في ثلاثة مراكز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وانتقال أحمد فتحي، للفريق الأبيض، وارد". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وأوضح: "أعلم أن بيراميدز، يفاوض أحمد فتحي، وبقوة، ولكن نحن في عصر الاحتراف، ومن الوارد أن نرى أحمد فتحي، بتيشرت الأبيض أو بيراميدز، الأيام المقبلة سوف تثبت ذلك".

الحضري: كنت اتمني عدم تكرار نفس خطأي بالرحيل عن الأهلى



وجه عصام الحضري الحارس السابق لمنتخب مصر ، رسالة إلي أحمد فتحي لاعب الاهلي ، عقب اعلانه عدم التجديد للنادي الأحمر ورحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري

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ونشر الحضري رسالة لاحمد فتحي علي صفحته بتويتر ، "صديقي و اخي أحمد سعدت و تشرفت باللعب بجوارك و تشاركنا حصد البطولات في النادي الاهلي و منتخب مصر و كنت اود ان تنهي مسيرتك في النادي الأهلي وعدم الوقوع في نفس خطأي لكن هذا هو الاحتراف وهذه كرة القدم و اتمنى لك دوام التوفيق حيثما كنت". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أحمد عيد : "الجوكر اللاعب الوحيد في مصر اللي عمل كله حاجة في الكورة"



وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ، رسالة إلي أحمد فتحي لاعب الاهلي عقب اعلانه الرحيل عن صفوف الفريق الاحمر بنهاية الموسم الحالي وعدم التجديد للفريق.



ونشر احمد عيد عبد الملك علي صفحته بموقع تويتر ، "اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المصرية اللي عمل كله حاجة في الكورة احمد فتحي خد كل البطولات لعب اوليمبياد وكاس عالم كبار وشباب وخد بطولة افريقيا شباب وكبار وكاس عالم للاندية وشال شارة منتخب مصر في كاس العالم،، ليه كل الاحترام في اي مكان سواء كان مكمل في ناديه او في اي مكان تاني".

أحمد بلال: الأهلي مابيقفش على حد وكان نفسي يعتزل في النادي



أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا يمكن توجيه اللوم إلى أحمد فتحي أو إدارة الأهلي في قرار رحيل الأول عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.



وقال بلال في تصريحات خاصة: الأهلي لا يقف على أحد مهما كان اسمه ونجوميته وتاريخه وأدائه، وهذا لا يمنع أن أحمد فتحي من اللاعبين المحترمين الذين لم يبخلوا بنقطة عرق خلال مشواره مع النادي.



أضاف مهاجم الأهلي السابق: نقدر ونحترم أحمد فتحي كلاعب في الأهلي، وهو لاعب محترف ونحييه على الاحترافية التي تعامل بها، ولكن في النهاية هو ليس من أبناء النادي، ولكن من حقه النظر إلى الموضوع بشكل احترافي، ومن حق الإدارة أيضاً أن تتعامل مع هذا الأمر باحتراف وبالإمكانيات المتاحه.



واختتم أحمد بلال: كنت أتمنى بقاء أحمد فتحي في النادي ولكن هذه رغبته ونقدرها، كنت أتمنى فقط اعتزاله في الأهلي .



محمد عمارة: انت تاريخ صعب أى حد بيحب الأهلي ومصر ينساك



وجه محمد عمارة لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق رسالة إلى أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الاحمر عقب رفضه تجديد عقده مع القلعة الحمراء والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



وجاء محمد عمارة معلقا على صورة اللاعب أحمد فتحى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك قائلا "ربنا معاك انت تاريخ صعب اي حد بيحب الاهلي ومصر ينساك".

ورفض أحمد فتحي، التوقيع على عقد جديد مع الأهلي لمدة موسمين بسبب خلافات مادية مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، برئاسة محسن صالح، مفضلا انتهاء مشواره مع الفريق الأحمر عند هذا الحد.



