تفاصيل جديدة فى واقعة اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته بالجيزة

مازالت واقعة اتهام لاعب النادي الأهلي صالح جمعة بدهس لشاب بسيارته وتركه والفرار منه تلقي بظلالها، بعد تواصل النيابة العامة فى الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اتهام اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، بدهس شاب بسياراته، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، حيث تسلمت النيابة بعض التقارير الطبية الخاصة بالشاب المصاب، وتنتظر عدة تقارير أخرى، فى إطار استكمالها التحقيقات.

واستلمت نيابة الجيزة، استعلام إدارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب للاعب الأهلى صالح جمعة بدهسه بسيارته، حيث تبين أن السيارة التى يقودها صالح جمعة هى ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، وتنتظر النيابة العامة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة لبيان ظروفها وملابستها. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وقال سايس بالشارع، إنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شابا أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرًا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.



وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرًا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمنى بسيارته وفر هاربا.



وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.

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وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك، وتبين أن الحادث وقع في الساعة السادسة صباحا، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به.



وكان صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، دهس أحد المارة بسيارة كان يقودها في شارع النيل، وهو ما تسبب في إصابة أحد المواطنين.

ولم يقف صالح بعد دهس "ع. م" 31 عاما، فني بمركز سياحي بشارع النيل السياحي، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، وكسر في عظمة الأنف، بل فر من مكان الواقعة.

يُذكر أن الواقعة بدأت بورود بلاغ من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع. م" (31 عاما)، فني بمركز سياحي، بشارع النيل السياحي، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، وكسر في عظمة الأنف.

وعل الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الحادث فور الإبلاغ عنه، وتمت مناقشة المصاب الذي أكد أنه تعرض للإصابة أثناء وقوفه في شارع النيل بالجيزة، وأخبره المارة أنّهم شاهدوا قائد السيارة التي صدمته وتعرفوا عليه، وأنه كان صالح جمعة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وبعد البحث وفحص الكاميرات الموجودة في منطقة الحادث، تم الكشف عن أرقام لوحات السيارة، وتبيّن أنّها ملك عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، شقيق صالح جمعة، وبالانتقال لمكان الحادث، وسؤال عدد من الشهود، أكدوا صحة بلاغ المصاب، وأكدوا أن لاعب الاهلي كان متواجدا في إحدى المراكب العائمة بشارع النيل السياحي.