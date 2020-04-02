شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخير نجومه بين التخفيض أو الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت إدارة نادي بيراميدز شعار التخفيض أو الرحيل، فيما يخص عقود نجومه خاصة الثلاثي علي جبر وعمر جابر وأحمد الشناوي، والذين تحدثت معهم الإدارة لتخفيض قيمة عقودهم المرتفعة، التي تتخطى حاجز الـ20 مليون جنيه في الموسم الواحد لكل منهم.

وعلم الخليج 365 أن إدارة بيراميدز ترفض تكبد هذه المبالغ الطائلة بداية من الموسم المقبل ،بعد تغير سياسة النادي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يحسم الثلاثي الشناوى وجابر وجبر قراره النهائي سواء بالموافقة على تخفيض العقود والاستمرار في بيراميدز، أو الرحيل لأياً من الأندية التي طلبت ضمهم سواء داخل مصر أو خارجها.

ويجد عمر جابر اهتمام كبير من نادي الزمالك الراغب بقوة في استعادته لتدعيم الجبهة اليمنى، في الوقت الذي دخلت عدده أندية خليجية في مفاوضات لضم أحمد الشناوى وعلي جبر.

وكان مصدر داخل النادى الأهلى قد نفى ما تردد خلال الساعات الماضية حول تفاوض مسئولى القلعة الحمراء مع أحمد الشناوى، وشدد المصدر على أن الأهلى يُقدّر أحمد الشناوى وإمكانياته الفنية لكن التعاقد معه غير وارد تماماً خلال الفترة المقبلة.

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