شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يستغل اتفاق قديم في بيراميدز للعودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعي عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز لاستغلال تخفيض عقود 3 لاعبين في فريق بيراميدز وفقا لاتفاق تم بين إدارة بيراميدز و3 لاعبين ، بتخفيض عقودهم في نهاية الموسم الحالي، للعودة الي الزمالك .

اللاعبين الثلاثة الذين سيتم تخفيض عقودهم في بيراميدز هم علي جبر وعمر جابر واحمد الشناوي ، حيث يتقاضي كل منهم 22 مليون جنيه في الموسم الواحد، وكان هناك اتفاق تم بين إدارة بيراميدز واللاعبين الثلاثة بتخفيض عقودهم للنصف بداية من الموسم المقبل، وتم هذا الاتفاق قبل انطلاق الموسم الحالي، ويفكر مسئولو الزمالك في التفاوض مع عمر جابر ظهير أيمن الفريق وكابتن الزمالك السابق علي عودته مقابل تخفيض قيمة عقده التي يحصل عليها في بيراميدز، وقام اللاعب بابداء رغبة بالموافقة علي الحصول علي 11 مليون جنيه في الموسم في الزمالك، ويتوسط في الصفقة محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق والذي يرتبط بصداقة قوية مع عمر جابر.

من ناحية اخري استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على ضم مجموعة من ناشئى الفريق بعد نهاية فترة التوقف الحالية إلى تدريبات الفريق الأول بالنادى، حيث يتوقف النشاط حاليا فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ووضع كارتيرون، الثلاثى حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى ناشئى الفريق ضمن قائمة اهتماماته للتواجد فى المرحلة المقبلة مع الفريق الأول بعدما صعد من قبل الناشئ أحمد عيد الذى أصبح بديلا لحازم إمام فى الجبهة اليمنى.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مناقشة جهازه المعاون حول شكل قائمة الفريق فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار فترة التوقف الحالية التى تأتى بسبب تعليق النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث حدد كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك، تصورًا حول شكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل وأن يكون هناك بدائل فى كل مركز حتى لا يجد الأبيض نفسه أمام تخمة فى مركز معين وبديل وحيد فى مركز آخر لذا يفضل المدرب الفرنسى أن يكون كل مركز به لاعب أو إثنين أو ثلاثة وفقا لأهمية كل مركز بدلا من توظيف لاعبين بمراكز مختلفة عن مراكزهم.