شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض محاولات عودة جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية المحاولات التي قادها بعض المقربين من أعضاء اللجنة لعودة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المستقيل لمنصبه ، لاسيما في ظل عدم وجود بديل له في الوقت الحالي نظرا لغموض مصير الدوري العام ، الا ان اللجنة رفضت عودته خاصة بعد اعلان قبول الاستقالة .

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التى تضم ياسر عبد الرؤوف وتامر درى وفهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من إدارة لجنة الحكام، خاصة أن الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام وتم الموافقة علي الاستقالة من قبل اللجنة الخماسية.

وتقرر تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدورى بعد توقفها بسبب كورونا وتم الاستقرار علي ادارة اعمال اللجنة من قبل وجيه احمد ومعه عزب حجاج.

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استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد علي ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لاسباب اخري.

اكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم الاستقرار علي رصد 5 الاف جنيه لحكم الساحة في مباريات الدوري الممتاز بدلا من 3 الاف جنيه في اللائحة القديمة وألفي جنيه لحكم الساحة في دوري الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دوري القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعي من بداية الموسم الجاري.

أنهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الاعتمادات المالية الخاصة بالحكام لاشهر 9 و 10 و 11 من العام المنقضي وسيتم صرفها خلال ساعات لحكام الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث .