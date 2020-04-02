5 مواقف تظهر دبلوماسية رينيه فايلر وتكشف مدى احترامه لجماهير الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تحليه بدبلوماسية كبيرة في ردوده على الأسئلة الشائكة والتي تكشف مدى احترامه لجماهير ناديه وعدم الخوض في مشاكل مع الجماهير قد تفقده جزءا من قصة الحب التي تعيشها معه أنصار القلعة الحمراء، بعدما أعاد نتائج الفريق الأحمر إلى نصابها الطبيعي على المستويين المحلي والإفريقي.

وخلال ظهور فايلر الأول الإعلامي رفض الإجابة على 5 أسئلة شائكة، قد تكون الإجابة عليها مغامرة تقوده للوقوع في فخ العداء مع جماهير الأهلي، ولكنه كان على مستوى عالي من الذكاء، وأغلق الحديث حول هذه الملفات وكانت إجاباته دبلوماسية لأكبر حد.

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وقدم فايلر الدير الفني لفريق الأهلى مقترحا لإنقاذ موسم الدورى من شبح الإلغاء حيث قال خلال خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "أقترح إقامة دورة بين الأندية داخل ملاعب معقمة بحيث يبقى اللاعبون في الفنادق تحت الرقابة".

أضاف "أعلم أن المشكلة عالمية، وعلينا الالتزام، وليس لدي خيارات أخرى، إنها مجرد اقتراحات وآمال، وملتزمون بأي قرار يصدره اتحاد الكرة وسط ازمة كورونا لا يعرف أحد ما سيحدث الفترة القادمة، ونتمنى استئناف المباريات لإسعاد الجماهير، وأتمنى أن تقام مباريات الدوري، أحترم ظروف البلد، وأتمنى ألا تطول المدة".

تابع "أرى أن مباراة واحدة معزولين في فندق، يدفعنا لاستمرار المباريات ويحافظ على سلامة اللاعبين، ونعيد الأمل والسلامة للجماهير، القرار لا يعود لي لذا أقبله، هذا رأيي، ليس لدي خيارات، لابد من قبول أي قرار لاتحاد الكرة".