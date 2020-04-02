شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: كل مستحقات اللاعبين "مدفوعة" قبل قرار إيقاف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى أن ناديه سدد كل مستحقات اللاعبين قبل صدور قرار بإيقاف النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا ، وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " ليس لدينا مستحقات متأخرة لأى لاعب ، الكل حصل على مستحقاته المادية حتى تاريخ إيقاف النشاط الكروى بإستثناء بعض اللاعبين لديهم جدولة لمستحقات قديمة وسيحصلون عليها فى الموعد ".

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

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وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وقال صبرى المنياوى فى وقت سابق أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لابد أن تعلن إلغاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، وقال فى تصريحات إذاعية عبر أون سبورت "أرى أن الأفضل إلغاء النشاط الرياضى هذا الموسم رغم استقرار الأوضاع فى مصر".

ويضيف مدير الكرة بالإسماعيلى "ليس من المنطقى أن تُلعب كرة قدم فى مصر، بينما تعانى أغلبية دول العالم من إصابات ووفيات بسبب تفشى فيروس كورونا، علينا إيقاف النشاط احترامًا لمشاعر العالم".

وتابع المنياوى "الإسماعيلى يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن مصير الدورى، وكذلك نتابع عن كثب قرار الاتحاد الدولى الفيفا عن موقف المعارين وكذلك عقود بعض اللاعبين والمدربين الأجانب، على سبيل المثال ينتهى عقد ديديه جوميز المدير الفنى للفريق بنهاية الموسم".