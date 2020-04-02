تركي آل الشيخ لجمهور الأهلي: "اللي يمشي يمشي نجيب قدّو مية مرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - بالتزامن مع إعلان أحمد فتحي قراره الرحيل عن القلعة الحمراء، خاطب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، جمهور النادي الأهلي قائلا: "عشان جمهور الاهلي مايباتش زعلان ... اللي يمشي يمشي نجيب قدّو مية مرة".

وكتب آل الشيخ، الذي استقال من رئاسة الأهلي الشرفية الشهر الماضي، تغريدة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك قائلا: "انتو عارفين سبب ابتعادي الفترة اللي فاتت ... لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي اخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها ... وعشان جمهور الاهلي مايباتش زعلان ... اللي يمشي يمشي نجيب قدّو مية مرة".

وختم آل الشيخ تغريدته بهاشتاج: "#دنا_العند_بيقولي_يا_بابا".