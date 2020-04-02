أمير مرتضى يوضح حقيقة تفاوض الزمالك مع أحمد فتحي

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على توضيح الصورة بشأن بعض التقارير الإعلامية التي ربطت بينه وبين التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي. الكرة بنادي الزمالك على توضيح الصورة بشأن بعض التقارير الإعلامية التي ربطت بينه وبين التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي. وقال أمير مرتضى : "لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال أنه أعتذر عن الانضمام لنادي الزمالك". وأكد المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على أنه مع كامل الإحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلا أن نادي الزمالك لم يفكر في التفاوض معه ولا علاقة للزمالك بقصة انتهاء عقده مع الأهلي لأن ينظر الأمور التي تخص الزمالك فقط.

وأشار المشرف العام على فريق الكرة إلى أن سياسة النادي في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب لأطول فترة ممكنة.

وأنهى أمير مرتضى حديثه بأن الزمالك سيقوم بالتفكير في ملف الصفقات في وقت مناسب بالتنسيق بينه وبين الإدارة مع النظر إلى احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني، لكن كل التفكير في الوقت الحالي هو مساهمة نادي الزمالك في دوره المجتمعي للتوعية لمنع انتشار فيروس الكرة بنادي الزمالك على أنه مع كامل الإحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلا أن نادي الزمالك لم يفكر في التفاوض معه ولا علاقة للزمالك بقصة انتهاء عقده مع الأهلي لأن ينظر الأمور التي تخص الزمالك فقط.وأشار المشرف العام على فريق الكرة إلى أن سياسة النادي في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب لأطول فترة ممكنة.وأنهى أمير مرتضى حديثه بأن الزمالك سيقوم بالتفكير في ملف الصفقات في وقت مناسب بالتنسيق بينه وبين الإدارة مع النظر إلى احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني، لكن كل التفكير في الوقت الحالي هو مساهمة نادي الزمالك في دوره المجتمعي للتوعية لمنع انتشار فيروس كورونا

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