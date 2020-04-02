يلعب النجم “سالم محمد آل سويلم الدوسري” (مواليد 19 أغسطس 1991)، في مركز الجناح مع نادي الهلال السعودي منذ عام 2011، ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول للهلال أمام النصر، وسجل هدف الهلال الثالث 3–0، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف سالم الدوسري مع نادي الهلال.

وصلت عدد مشاركات سالم الدوسري مع الزعيم فى جميع المسابقات الى 19 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، واستطاع ان يحصل مع الفريق على كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي” موسمين، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس السوبر السعودي مرتين، وكأس ولي العهد ثلاث مرات، ودوري أبطال آسيا مرة.

جدير بالذكر ان هيئة الرياضة السعودية قد أعلنت عن رحيل 9 لاعبين للتواجد في إسبانيا والانضمام لأندية مختلفة في الدوري الاسباني ودوري الدرجة الثانية الإسباني من أجل إعدادهم لكأس العالم 2018 في روسيا، وكان من ضمنهم الدوسري الذي انضم إلى نادي فياريال.

وفي 21 يناير 2018 أعلن نادي فياريال عن ضم سالم الدوسري على سبيل الإعارة من نادي الهلال السعودي لمدة 6 أشهر، وانضم سالم إلى قائمة الفريق المشارك في الدوري الأوروبي، قبل مواجهة ليون الفرنسي في دور الـ 32.

وشارك الدوسري مع فياريال في الجولة الأخيرة من الدوري أمام ريال مدريد بعد أن دخل كبديل في الشوط الثاني وكانت النتيجة 2–0، وبعد دخوله قدم لمسات جيدة ساعدة فريقه لإحراز التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 2–2.

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وعاد سالم للهلال مع بداية موسم 2018–2019 مقابل 7 ملايين ريال سنويا بعقد لمدة 3 سنوات حتي عام 2022، ومن أبرز الأحداث لسالم الدوسري في العام 2018 – 2018 هدفه في مرمى النصر في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جميع أهداف سالم الدوسري مع نادي الهلال..