شكرا لقرائتكم خبر عن علي جبر يدخل الترشيحات للعودة الي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو الزمالك الدخول في مفاوضات مع علي جبر مدافع بيراميدز الحالي والزمالك السابق للعودة للفريق مرة اخري بداية من الموسم المقبل ولكن ببعض شروط النادى الأبيض ، خاصة أن الفريق لا يعاني من أزمة في خط الدفاع ولا توجد ضرورة ملحة للتعاقد مع علي جبر وتحمل تكاليف مالية عبء علي خزينة النادي، كما ان الزمالك بدأ يفكر في التفاوض مع علي جبر بعدما تلقي بعض الترشيحات بضمه من بعض الوسطاء.

واهم الشروط التي وضعها الزمالك في صفقة علي جبر ان يتم التعاقد معه كصفقة انتقال حر بدون ان يدفع الزمالك أي أموال لفريق بيراميدز ، وكذلك تخفيض قيمة عقده التي كان يتقاضاها في بيراميدز حيث سيحصل علي الفئة الأولي في الزمالك.

ولعل إدارة الزمالك ترغب في التعاقد مع علي جبر لسبب واحد فقط هو رغبة محمود علاء مدافع الفريق في الاحتراف وسيكون علي جبر الحل الأمثل في حالة احتراف محمود علاء بعدما تلقي الأخير عدة عروض خليجية للانتقال بداية من الموسم المقبل.

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ويسعي مسئولي نادي الزمالك لاستغلال تخفيض عقود 3 لاعبين في فريق بيراميدز في التفاوض مع أحدهم او اثنين منهم من اجل تدعيم صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعبين الثلاثة الذين سيتم تخفيض عقودهم في بيراميدز هم علي جبر وعمر جابر واحمد الشناوي ، حيث يتقاضي كل منهم 22 مليون جنيه في الموسم الواحد، وكان هناك اتفاق تم بين إدارة بيراميدز واللاعبين الثلاثة بتخفيض عقودهم للنصف بداية من الموسم المقبل، وتم هذا الاتفاق قبل انطلاق الموسم الحالي، ويحاول مسئولو الزمالك استغلال الامر في التفاوض مع عمر جابر ظهير أيمن الفريق وكابتن الزمالك السابق علي عودته ، حيث قام اللاعب بابداء رغبة بالموافقة علي الحصول علي 11 مليون جنيه في الموسم في الزمالك، ويتوسط في الصفقة محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق والذي يرتبط بصداقة قوية مع عمر جابر.