شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ لجمهور الأهلي: «اللي يمشي يمشي نجيب قدّه 100 مرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إنه تلقى اتصالًا من محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.

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أضاف عبر «فيسبوك»، الخميس: «أنتم عارفين سبب ابتعادي الفترة اللي فاتت، لكن تلقيت اتصالًا اليوم من رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي أخي الكابتن محمود الخطيب».

تابع: «وضح لي وجهة نظره وتقبلتها. وعشان جمهور الأهلي مايباتش زعلان.. اللي يمشي يمشي نجيب أده 100 مرة».

كان أحمد فتحي، لاعب الأهلي، أعلن رحيله عن القلعة الحمراء إلى نادي بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع إدارة النادي.