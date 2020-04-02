شكرا لقرائتكم خبر عن «بيراميدز» يعرض 7 ملايين لضم «العراقي» من المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، عرضا من نادى بيراميدز للتعاقد مع كريم العراقى الظهير الأيمن لفريق المصرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل اقتراب رجب بكار لاعب بيراميدز من الانضمام للنادى الأهلى، ورحب العراقى بالانضمام لبيراميدز، خاصة أن العرض المادى الذى عرضه مسؤولو النادى يتناسب مع النادى المصرى، وبالرغم من المفاوضات التى تلقاها العراقى ومسؤولو المصرى من نظرائهم فى نادى الزمالك لضم اللاعب إلا أن هناك اتجاها داخل قلعة بورسعيد للموافقة على انتقال العراقى إلى بيراميدز فى ظل فشل مفاوضات المصرى مع اللاعب بإقناعه بالبقاء مع الفريق فى ظل العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة وتحديدا بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رحب فيه طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، برحيل اللاعب خاصة أن النادى سيستفيد ماديا من رحيل العراقى، مما يتيح الفرصة لضم بديل آخر للاعب، أو البحث عن ظهير أيمن فى قطاع الناشئين بعد قرار الجهاز الفنى الأخير بتصعيد 5 ناشئين للتدريب مع الفريق الأول من أجل اختيار أفضل العناصر وضمها للفريق الأول بشكل منتظم.

فيما يعقد محمد الخولى، نائب رئيس النادى، جلسة خلال الأيام المقبلة مع محمود وادى مهاجم الفريق، لبحث تمديد عقده مع النادى فى ظل العروض التى تلقاها من أندية محلية وخليجية، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب أبدى موافقة للاستمرار فترة جديدة داخل قلعة «بورسعيد» ويتبقى فقط الاتفاق على القيمة المادية التى سيحصل عليها اللاعب فى الموسم الواحد.