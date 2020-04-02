شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرفض عرض الجونة لضم «صادق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، العروض التى تلقاها محمد صادق، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة الحالية، تمهيدا لضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، والتى كان آخرها من نادى الجونة، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب طلب من مسؤولى ناديه الموافقة على رحيله عن قلعة «الدراويش»، ولكن رفض مجلس الإدارة بسبب تمسك الجهاز الفنى باستمرار اللاعب، خاصة أنه أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز،

يأتى ذلك فى الوقت الذى يعقد فيه صبرى المنياوى، مدير الكرة، جلسة مع الثنائى محمد الشامى وعماد حمدى من أجل تجديد عقودهما مع الفريق بناء على تعليمات من الجهاز الفنى، حيث يسعى المنياوى لاستغلال فترة التوقف الحالية من أجل تجديد وتمديد عقود اللاعبين، خاصة عماد حمدى الذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، ولكن اللاعب طلب الانتظار لفترة جديدة حتى تتضح الصورة الكاملة بشأن بطولة الدورى الممتاز المتوقفة فى الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما طلب محمد الشامى فى وقت سابق الانتظار حتى نهاية العقد بعدما تلقى اتصالات هاتفية من عدد من أندية الدورى الممتاز للانضمام إليها، على رأسها الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة.

فيما ينتظر مجلس الإدارة الموقف النهائى لبطولة الدورى للاستقرار على تخفيض عقود اللاعبين فى حال إلغاء بطولة الدورى فى الموسم الحالى، وتم الاتفاق مع اللاعبين على هذا الأمر لتقليل الخسائر المادية التى سيتكبدها النادى من إلغاء المسابقة.