شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس التفاوض مع علي جبر للعودة إلى الأبيض بداية الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو الزمالك الدخول في مفاوضات مع علي جبر مدافع بيراميدز الحالي والزمالك السابق للعودة للفريق مرة اخري بداية من الموسم المقبل ولكن ببعض شروط الزمالك ، خاصة ان الفريق لا يعاني من ازمة في خط الدفاع ولا توجد ضرورة ملحة للتعاقد مع علي جبر وتحمل تكاليف مالية عبء علي خزينة النادي، كما ان الزمالك بدأ يفكر في التفاوض مع علي جبر بعدما تلقي بعض الترشيحات بضمه من بعض الوسطاء.

واهم الشروط التي وضعها الزمالك في صفقة علي جبر ان يتم التعاقد معه كصفقة انتقال حر بدون ان يدفع الزمالك أي أموال لفريق بيراميدز ، وكذلك تخفيض قيمة عقده التي كان يتقاضاها في بيراميدز حيث سيحصل علي الفئة الاولي في الزمالك.

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ولعل إدارة الزمالك ترغب في التعاقد مع علي جبر لسبب واحد فقط هو رغبة محمود علاء مدافع الفريق في الاحتراف وسيكون علي جبر الحل الأمثل في حالة احتراف محمود علاء بعدما تلقي الأخير عدة عروض خليجية للانتقال بداية من الموسم المقبل.

ويسعي مسئولي نادي الزمالك لاستغلال تخفيض عقود 3 لاعبين في فريق بيراميدز في التفاوض مع أحدهم او اثنين منهم من اجل تدعيم صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.