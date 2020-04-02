شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض صرف تعويضات للأندية بداعي تضررها من توقف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة صرف تعويضات للأندية بداعي تضررها من توقف الدوري حاليا بسبب فيروس كورونا ، لاسيما وان اتحاد الكرة صرف مؤخرا مستحقات الحكام بجانب رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات والموظفين رغم الأزمة المالية في الجبلاية .
رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، طلب عدد من الاندية الغاء الهبوط هذا الموسم ، وصعود الأول والثاني من كل مجموعة بالقسم الثاني ليكون عدد الاندية المشاركة في الدوري الممتاز الجديد 24 فريقا ، ويقام الدوري الجديد من مجموعتين ويهبط في نهاية الموسم المقبل 6 فرق بحيث يعود الدوري الممتاز بعد المقبل ب18 فريقا مجددا .
وتسبب قرار مد تعليق النشاط الكروي لمدة 14 يوما جديدا فى قلق شديد للأندية المصرية، وسط مخاوف كبيرة من إلغاء الدوري المصري بكافة درجاته هذا الموسم، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة لكافة الاندية دون استثناء، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية وكذلك الثالثة.. وبدأت الأندية تفكر في كيفية الخروج من تلك الأزمة حال صدور قرار رسمي بإلغاء المسابقة، وهو ما وضح من أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال مخاطبات رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تتضمن اقتراحات وحلول للأزمة.
وقالت مصادر داخل اتحاد الكرة أنه إدارة الجبلاية تلقت عدد من الخطابات من أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة، تتضمن مقترحات وطلبات بتصعيد أول المجموعات إلى الدرجة الأعلى مباشرة، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات، ولا بد من الحفاظ على المجهود المبذول على مدار الموسم، وتضمن المقترح إلغاء الهبوط في كل الدرجات.
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