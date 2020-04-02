شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى عن التفاوض مع أحمد فتحى: لم أعرض عليه اللعب للزمالك.. وغير منطقى ضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادى الزمالك، ما كتبه الإعلامى أحمد شوبير على صفحته بموقع "فيس بوك"، بخصوص أحمد فتحى الظهير الأيمن للنادى الأهلى، قائلاً: "أحمد فتحى لاعب كبير وسوف يكون إضافة لأى نادٍ بالطبع وليس هناك خلاف حول ذلك ولكن ليس من المنطقى ضم ظهير أيمن يبلغ من العمر 35 عاما، خاصة أن حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك عمره 32 عاماً، قائلا: "لو هنقوم باستقدام أحد فى هذا المركز سيكون صغير السن ليكتسب الخبرات، خاصة بعد أن قررنا التجديد لحازم إمام بعد المستوى الرائع الذى يقوم به هذا الموسم لنحقق التوازن بين الخبرات والشباب".

و‎تابع أمير مرتضى، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "تقابلت بالفعل بالصدفة مع أحمد فتحى فى أحد المولات وتحدثنا كأصدقاء واطمأنيت عليه، وقال لى إنه ليس سعيدا بسبب بعض المشاكل داخل النادى الأهلى وجميعها متعلقة بعدم التقدير، وأنه فى حالة عدم حلها من قبل إدارة الأهلى فإن بيراميدز سوف يكون الأقرب له وتمنيت له التوفيق وانتهى الحوار"، ورداً على ما صرح به الإعلامى أحمد شوبير قائل:"مش منطقى إنى أقابل واحد بالصدفة فأعزمه على إنه يجى الزمالك هيا مش عزومة سمك".

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‎وأوضح أمير مرتضى منصور عن فتحى قائلاً: "بالطبع أحمد فتحى لاعب محترم وصاحب تاريخ كبير و(تقيل) وهيفيد أى نادى يروحه لكن نحن نعمل وفقاً لأستراتيجية فى اختيار اللاعيبين ويمكن لو كان الموضوع ده من سنتين لما عبدالله السعيد وقع للزمالك كان ممكن أحمد فتحى يكون فى حسابتانا خاصة إن كان عمره ٣٣ عاما فكان ممكن يلعب موسمين أو تلاتة".

وأبلغ أحمد فتحى، لاعب الأهلى، إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم الجارى، بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، حيث أصدر اللاعب بيانا كشف خلاله كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، قائلاً: "بعد أكثر من 12 عاما من العطاء لجدران الأهلى محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار الأهلى العظيم فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هى اللحظة المناسبة لإسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديد فى حياتى المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل الأهلى الذى أتمنى له كل التوفيق والنجاح فهذه هى سنة الحياة".

ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسميًا عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى: "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".