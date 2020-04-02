شاهد.. تركي آل شيخ معلقًا على رحيل أحمد فتحي: دنا العند يقولي يا بابا

علق المستشار تركي آل شيخ الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء على رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. ونشر آل شيخ عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أنتو عارفين سبب ابتعادي الفترة اللي فاتت". وتابع آل شيخ قائلًا: "لكن تلقيت اتصالًا اليوم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها". وواصل آل شيخ قائلًا: "عشان جمهور الأهلي مايباتش زعلان اللي يمشي يمشي نجيب Advertisements قدّو مية مرة". قدّو مية مرة". وأختتم الرئيس الشرفي السابق بالأهلي قائلًا: "دنا العند يقولي يا بابا". ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري وقرر اللاعب الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء التي تشمل جميع المؤشرات حول توقيعة لنادي بيراميدز الذي كان يرأسة تركي آل شيخ سابقًا.

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