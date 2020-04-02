أنشيلوتي يحوم حول فتاه المفضل في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، أن أنشيلوتي يحوم حول ريال مدريد، حيث يسعى المدير الفني لفريق إيفرتون إلى التعاقد مع “خاميس رودريجيز” لاعب الفريق الملكي.

وكان “كارلو أنشيلوتي” قد قام بعدة محاولات لإغراء “رودريجيز” من أجل الإنضمام إلى نابولي في الميركاتو الصيفي الماضي، عندما كان مديرًا فنيًا لفريق البارثينوبين، ولكن باءت جميع محاولاته بالفشل.

أنشيلوتي يحوم حول ريال مدريد

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، ان كارلو أنشيلوتي يتطلع إلى لم شمله مع خاميس رودريجيز من جديد، حيث سبق للاعب وأن أمضى عامًا من العمل تحت قيادته في ريال مدريد موسم 2015/2014، كما لحق بالمدير الفني الإيطالي في “بايرن ميونخ” كذلك.

وخرج النجم الكولومبي إلى “بايرن ميونيخ” على سبيل الإعارة في وقت سابق، لمدة عامين انتهت في الصيف الماضي، ولكن يبدو ان مسيرته في اللوس بلانكوس شارفت على الإنتهاء.

وأضافت الصحيفة، أن خاميس متقبل فكرة اللعب في “جوديسون بارك“، في ظل حرص أنشيلوتي على التعاقد معه، الذي قال في وقت سابق انه يُكن لرودريجيز درجة عالية جدًا من الاحترام، لما يتمتع به من موهبة والتزام.

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اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، يحظى باهتمام العديد من الأندية، أبرزها “آرسنال وولفرهامبتون”، ولكنه يُفضل الإنتقال إلى النصف الأزرق من ميرسيسايد.

ولم يتم بعد مناقشة القيمة المادية التي تسمح للاعب بالخروج من “سانتياجو بيرنابيو“، لكن إدارة ريال مدريد لن تتنازل بلا شك عن استرداد جزء كبير من الـ71 مليون جنيه استرليني التي دفعها من أجل التعاقد معه في عام 2014.

وأشارت صحيفة “سبورت ويتنس” البريطانية، في تقرير سابق إلى أن إيفرتون يجري محادثات ايضًا مع نادي نابولي بشأن التوقيع مع المهاجم البولندي “أركاديوس ميليك”.

وبحسب ما ورد، فإن “نابولي” طالب بمبلغ يتراوح قيمته بين 40 و45 مليون جنيه استرليني من أجل التخلي عن خدمات ميليك لصالح التوفيز.