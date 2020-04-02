شكرا لقرائتكم خبر عن حلبة مرسى ياس تساند جهود مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات مع الإسعاف الوطني على دعم الجهود الوطنية المبذولة؛ لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، عن طريق تفريغ كوادر الإسعاف الوطني ومركباته المتواجدة في حلبة مرسى ياس؛ لمساندة الجهود المبذولة في مواجهة هذا التحدي.
وبموجب هذه الاتفاق، يتم تفريغ أعضاء الطاقم الطبي المتخصص من الإسعاف الوطني مع مركباتهم المتواجدة في على مدار العام في حلبة مرسى ياس، والذين اقتضت مهامهم الاعتيادية تأمين سلامة المشاركين والزوار خلال الفعاليات المقامة في حلبة مرسى ياس، ومن ضمنها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1؛ لدعم عمليات الإسعاف الوطني في المناطق الشمالية ومهامها في الاستجابة للحالات الطارئة، بما في ذلك تلك المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد؛ وذلك طوال فترة تعليق فعاليات الحلبة.
وقال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «مواجهة هذا التحدي تتطلب توفير الدعم اللازم لأفراد المجتمع والذي يشكل أولوية وطنية تستدعي تكاتف الجهود لإنجاحها».
وأكد أحمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أهمية المحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي تجسيداً لروح التعاون التي تجمع ما بين المؤسسات الوطنية في الدولة، ويعكس تضافر وتوحيد الجهود المبذولة.
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