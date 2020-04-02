الامارات | رفض شكوى كلباء بإعادة مباراته مع بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن رفض شكوى كلباء بإعادة مباراته مع بني ياس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، الشكوى التي تقدم بها نادي اتحاد كلباء بإعادة مباراته أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري االخليج العربي التي انتهت بفوز بني ياس 2-1.
وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي، المستشار حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية، إن «اللجنة رأت أنه لا يوجد خطأ متعمد من حكم المباراة أحمد عيسى درويش ضد نادي اتحاد كلباء»، مشيراً إلى أن «احتساب ركلة جزاء من عدمها، ورجوع الحكم لتقنية الحكم الفيديو (الفار) من عدمه، كلها قرارات لا يترتب عليها إعادة المباراة».
لجنة الانضباط:
لا يوجد خطأ متعمّد من الحكم أحمد عيسى
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