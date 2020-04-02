شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا: عشت حالة من الرعب بسبب «كورونا».. التزموا منازلكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا الجديد، الذي تعرض له هو صديقته أوريانا.

وأكد «ديبالا»، في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الانجليزية، صعوبة الأزمة التي يعاني منها العالم بسبب هذا الوباء، والذي تسبب في موت الكثير من الأشخاص.

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ونصح نجم يوفنتوس بضرورة أن يأخذ الناس حذرهم، بالبقاء في منازلهم وعدم المخالطة، والتعامل مع الأزمة بأنها خطيرة بدلًا من التهاون معها.

وعن إصابته بالفيروس أوضح ديبالا: «في بداية الأمر شعرت بألم في الرأس، وتناولت بعض الفيتامينات التي أحصل عليها من النادي، وهو ما جعلني أشعر بأني أفضل مع مرور الوقت. لم أكن أتخيل إصابتي بهذا الفيروس، عندما علمت بأن نتيجة الاختبار كانت إيجابية كنت مرعوبا للغاية على الرغم من أنني لم تظهر على أي أعراض الإصابة بالوباء».

وأضاف: «واصلت اللعب والتدرب حتى أتغلب على التفكير، ولكن بعد مرور 5 دقائق من التدريب شعرت بضيق تنفس، وهو ما أزعجني كثيرًا وتأكدت أنني بالفعل أصبت به».

واختتم: «حالتي تحسنت وفي طريقه للتعافي من الوباء، وأطالب الجميع بضرورة توخي الحذر وعدم التهاون مع هذا الفيروس، والالتزام في المنازل».