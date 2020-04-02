شكرا لقرائتكم طارق السيد: سيد عبد النعيم احتفل مع الزمالك بعد تضييع الدوري على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف طارق السيد، الظهير الأيسر للمنتخب ونادي الزمالك سابقا، عن مفاجأة كبيرة بشأن سيد عبد النعيم، نجم نادي إنبي وصاحب الهدف الأشهر في شباك النادي الأهلي والذي أضاع عليه دوري 2003 ومنحه لنادي الزمالك.
وقال طارق السيد في تصريحات تلفزيونية: "سيد عبد النعيم لاعب زملكاوي جدا، واحتفل مع لاعبي الزمالك بعد ضياع اللقب من الأهلي لصالح الزمالك".
وتابع طارق السيد: "سيد عبد النعيم حضر لنادي الزمالك بعدما انتهى لقاء الأهلي وإنبي وتم تتويجنا بالدرع، واحتفل معنا فهو لاعب زملكاوي جدا".
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