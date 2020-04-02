شكرا لقرائتكم أحمد ناجي: لم أفرض شروطاً على سموحة للعمل مدرب حراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، سعادته بالتواجد في الفريق السكندري خلال الفترة الحالية ضمن الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي.

أضاف أحمد ناجي خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورت" أنه لم يفرض أية شروط على النادي السكندري أو يتحدث في راتبه مع حمادة صدقي لأنه لم يعتاد مثل هذه الأمور طيلت تاريخه.

Advertisements

وتابع أحمد ناجي أنه من المحظوظين حيث شارك مدربين كبار على رأسهم جوزيه وهيكتور كوبر وأجيري ونبيل معلول وغيرهم ممن شاركهم في مسيرته التدريبية.

ونجح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة في الوصول مع الفراعنة الى كأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا حيث استطاع أن يتوج مشواره مع القلعة الحمراء طيلت سنوات طويلة مع الأهلي في عهد مانويل جوزيه في أزهى عصور المارد الأحمر ومع الجيل الذهبي.