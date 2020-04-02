شكرا لقرائتكم سعد سمير يعلن موعد عودته للملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودته من جديد لتدريبات النادي الأهلي وتخلصه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا بقطع في وتر أكيلس.

وقال سعد سمير تصريحات تلفزيوينة: "قطعت شوطا طويلا في البرنامج التأهيلي بعد الخضوع للجراحة في ألمانيا، والبرنامج التأهيلي يسير بشكل ناجح حتى الآن"

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وتابع: "إذا استمرت الأمور كما هي مخطط لها فمن المقرر عودتي للمشاركة في للتدريبات عقب 60 يوما من الآن، فأنا الآن ورغم تعليق النشاط، أقوم بتنفيذ تدريبات تأهيلية"

وأتم: "عانيت من سوء حظ غريب بإصابتين متتاليتين، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء أرجع من جديد لمشاركة الفريق في حصد البطولات"