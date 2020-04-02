شكرا لقرائتكم أحمد ناجي: صلاح تزعم موقف الإبقاء على عمرو وردة بالمنتخب في أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تزعم موقف اللاعبين الراغبين في بقاء عمرو وردة بعد فضائح التحرش.

أضاف أحمد ناجي خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورت" أن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب اتخذ قرارا برحيل عمرو وردة من المعسكر والاستبعاد بعد الوقائع التي اتهم فيها.

وقال أحمد ناجي أن محمد صلاح هو من تزعم موقف اللاعبين الرافض وأجبر وقتها أجيري على إبقاء عمرو وردة في المعسكر بعد حضور هاني أبوريدة وقتها بالأمس وشهد اتفاق جميع اللاعبين على دعم اللاعب.

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تابع أحمد ناجي أن خافيير أجيري كان حزيناً بسبب موقف اللاعبين من عمرو وردة وأن إيهاب لهيطة مدير الفراعنة أكد له في حوار ثنائي بينهما أن الموضوع سيزداد سوءاً وهو ما حدث.

ونجح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة في الوصول مع الفراعنة الى كأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا حيث استطاع أن يتوج مشواره مع القلعة الحمراء طيلت سنوات طويلة مع الأهلي في عهد مانويل جوزيه في أزهى عصور المارد الأحمر ومع الجيل الذهبي.