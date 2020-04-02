شكرا لقرائتكم أحمد ناجي: جوزيه مدرب بطحجي بشكل كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، أن مانويل جوزيه "بطحجي" تدريب على مستوي كبير.

أضاف أحمد ناجي خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورت" أن بطحجي تعني أنه يظهر في وش المدفع عندما يكون الفريق خاسر وتجده يقف على خط التماس ويوجه بنفسه اللاعبين بينما يكون المساعدين متواجدين خلال فترة المكسب.

أوضح أحمد ناجي أن مانويل جوزيه صاحب الفضل الأول عليه في تاريخه التدريبي مع حراسة المرمى مؤكداً أن البرتغالي كان دائم الخير مع الفقراء في مصر لأنه يؤمن بعقيدة أن العمل الخيري يعطيه طول العمر وهو ما جعله قريباً من العمل الخيري هنا بشكل كبير خلال فترة توليه الأهلي.

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وتابع أحمد ناجي أن مانويل جوزيه منحه الصلاحيات الكاملة داخل الفريق وكان يشركه في القرارات بغض النظر عن كونه مدرب حراس في الجهاز الفني.

ونجح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة في الوصول مع الفراعنة الى كأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا حيث استطاع أن يتوج مشواره مع القلعة الحمراء طيلت سنوات طويلة مع الأهلي في عهد مانويل جوزيه في أزهى عصور المارد الأحمر ومع الجيل الذهبي.