شكرا لقرائتكم حسام عبد المنعم: عدلي القيعي حرضني على الهروب للأهلي بعد توقيعي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام عبد المنعم، نجم نادي الزمالك سابقا، إن المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حرضه على الهروب للأهلي بعد توقيعه للزمالك مباشرة. Advertisements وأضاف عبد المنعم خلال تصريحات تلفزيونية: "وقعت لنادي الزمالك ووقتها تحدث معي عدلي القيعي للهروب والتعاقد مع الأهلي باعتباري أحد أبناءه". وتابع: "رفضت بالطبع ذلك بسبب احترامي للتوقيع إلى نادي الزمالك، الأهلي هو من علمني مبادئ احترام التعاقد".

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