شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: صناعة لاعب كرة القدم يعتمد على 3 عناصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال فاروق جعفر نجم الكرة المصري السابق، أن صناعة لاعب كرة القدم تعتمد على 3 عناصر مهمة، هى التى تحدد كفاءة اللاعب والفرق بين لاعب وأخر.
وأكد جعفر خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، مع الإعلامي خالد الغندور على قناة الزمالك، أن العناصر الثلاثة هي الموهبة، اللياقة البدنية، وتوظيف المدرب لامكانياته".
وأكد ملك النص، أنه بدأ مسيرته الكروية كظهير أيسر، وكان خليفة الراحل يكن حسين، ولكن تم تغيير مركزه في الملعب بعد ذلك".
وتابع: "اللياقة البدنية حاليا أقوى من زمان، لكن السرعات زمان كانت أفضل من دلوقتي، كمان الدولة اهتمت بالكرة والرياضة كثيرا عن الماضي".
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