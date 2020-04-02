شكرا لقرائتكم سعد سمير يكشف سر الإصابات في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر كثرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبي الأهلي وخاصة في المواسم القليلة الماضية.

وأكد سعد سمير تصريحات تلفزيونية: "عدد الإصابات الكبيرة في الأهلي طبيعي نظراً لضغط المباريات وتواليها، ولا أرى أن العدد مبالغ فيه"

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وأوضح: "مدرب الأحمال يقوم بتخصيص برامج تدريبية لحماية اللاعبين من الحماية العضلية، والطبيب ليس له دخل في الإصابة"

وتابع: "أنصح المصريين بالبقاء في منازلهم حتي يختفي فيروس كورونا تماماً"