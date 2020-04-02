شكرا لقرائتكم سعد سمير: بيسيرو أفضل من تولى تدريب الأهلي وكارتيرون اتظلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن البرتغالي جوزيه بيسيرو، أفضل من تولي قيادة الأهلي في السنوات الماضية، رغم أنني لم أشارك معه أساسيا فترات طويلة لكنه مدرب لديه خبرات وأفاد جميع اللاعبين.

Advertisements

وأكد سعد سمير خلال تصريحات تلفزيونية: " بيسيرو كان الأفضل ولكن جاريدو كان أكثر تنظيما، وحسام البدري افضل مدير فني تعاملت معه وأستفدت منه كثيراً"

وتابع: "باتريس كارتيرون قابلة سوء توفيق كبير مع الأهلي ومحمد الشناوي فرق بشكل كبير مع الأهلي هذا الموسم"