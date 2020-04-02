شكرا لقرائتكم سعد سمير: مفيش لاعب سلم من الانتقادات ومستوى الشناوي فرق مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يوجد لاعب لم يتعرض للانتقاد وإنه يجب أن يكون كل لاعب علي قدر النادي الأهلي.
وأكد سعد سمير خلال تصريحات تلفزيونية: "لاعبي الأهلي فرحانين بقرار فايلر بإغلاق التدريبات، بسبب كثرة المشاكل التي تحدث بسبب ذلك"
وتابع: "من حق الصحفيين متابعة التدريبات ولكن بنظام متفق عليه مسبقاً فنحن نقوم بتنفيذ بعض الجمل السرية قبل المباريات"
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