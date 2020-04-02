شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: السادات عزمنى مع لاعبين أخرين على حفل زفاف نجلته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية سابقا، أن الرئيس الأسبق محمد أنور السادات دعا ثلاثة لاعبين فقط لحفل زفاف نجلته كان هو أحدهم مع لاعب أخر من الزمالك ولاعب من الأهلي رفض الكشف عنهما.

وأكد ملك النص خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، مع الإعلامي خالد الغندور على قناة الزمالك: "كنت أكثر اللاعبين اضطهادا من الكابتن حلمى زامورا، رغم أنه كان صاحب الفضل علىّ في البداية، وكان يقف إلى جوارى عندما تم تصعيدى للفريق الأول".

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وتابع: "حسن شحاتة كان أقرب أصدقائى في الوسط الكروى وكانت لنا شعبية كبيرة بين الجماهير، وهناك لاعبون مروا على الكرة المصرية لا يمكن تعويضهم، مثل محمد حازم وعلى أبوجريشة وحمدي نوح وحسن شحاتة والخطيب"