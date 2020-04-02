شكرا لقرائتكم سعد سمير: الأهلي المرشح الأول لحصد دوري الأبطال بعد إقصاء صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي أصبح المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأكد سعد سمير خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي بات الأقرب لحصد اللقب الإفريقي التاسع في مشواره بعدما تخطى عقبة صن داونز العنيد والصعب فهو أقوى فريق في دوري الأبطال".

وتابع: "ضغط الجماهير الدائم علينا هو أكبر حافز لنا لتحقيق االبطولت، وإحساس الفوز ببطولة إفريقيا لا يضاهيه أي إحساس آخر".