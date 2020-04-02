شكرا لقرائتكم خبير لوائح: لا يمكن مد تواجد فتحي و صبحي مع الأهلي لبعد 30 يونيو حال استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد بيومي، خبير اللوائح، إنه لا يمكن مد فترة تواجد أحمد فتحي ورمضان صبحي مع الأهلي لبعد 30 يونيو حال استئناف الدوري.

وأوضح بيومي في تصريحات تليفزيوينية : "في حال انتهاء مدة العقد أو مدة الإعارة، لا يصح تمديد العقد أو مشاركة اللاعب لانتهاء مدة العقد".

وتابع: "في الموسم السابق رمضان صبحي شارك مع الأهلي بعد انتهاء مدة الإعارة وهذا كان غير سليم من الناحية اللائحية"

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واضاف محمد بيومي، إن اللوائح تنص على أحقية الأندية في عدم منح اللاعبين رواتبهم وتجميدها في فترة توقف المسابقات أو الغائها.

وقال بيومي "اللوائح واضحة، وتنص أن الأندية تتضرر والاتحادات تتضرر بسبب انسحاب الرعاة حال توقف المسابقات، وعلى هذا المبدأ يتم تجميد رواتب اللاعبين"

وتابع: "يتم تخفيض الرواتب للاعبين في هذه الفترة لان المسابقات متوقفة فترة قصيرة، ولكن اذا تم إلغاء الموسم نهائيا فمن حق الأندية تجميد رواتب اللاعبين حسبما نصت اللوائح"