شكرا لقرائتكم فاروق شحاتة: لو جيلنا موجود دلوقتي لحصل حسن شحاتة على ضعف أحمد فتحي في بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن جيله كان متفردا ولن يتكرر كثيرا في الكرة المصرية موضحا أن لاعب بقيمة حسن شحاتة أو على أبوجريشة لاستحق كل منهما ضعف ما يحصل عليه أغلى لاعب في الدوري المصري حاليا.

وأكد جعفر خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، مع الإعلامي خالد الغندور على قناة الزمالك: "شحاتة كان يستحق 100 مليون جنيه في ثلاثة مواسم إذا كان أحمد فتحي سيحصل على 50 مليونا في ثلاثة مواسم، وكذلك على أبوجريشة".

ووصف جعفر على خليل نجم الزمالك السابق بمعشوق الجماهير قائلا: "الجماهير كانت تبكى عليه، وهو أكثر لاعب تعرض للظلم في تاريخ ناد الزمالك".

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وأكمل رحيل أحمد فتحي عن الأهلي سلسلة الراحلين من الجيل الذهبي للنادي الأهلي بعد رحيل شريف إكرامي وحسام عاشور.

فاز فتحي مع الأهلي بـ 18 بطولة في 12 سنة، حيث حقق لقب الدوري مع النادي الأهلي 9 مرات، كأس مصر مرة واحدة، وكأس السوبر المحلي 3 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات.