نورة الجسمي: طموحي كبير لتطوير مسابقات الدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

قالت نورة الجسمي عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، إن الفترة الحالية التي تمر بها المجتمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يجب أن تكون إيجابية لكل من فرضت عليه الظروف العمل من المنزل، وذلك من ناحية التواصل مع الأهل واكتشاف هوايات جديدة أو مهارات مفيدة.

أكدت نورة الجسمي أن دولة الإمارات لا تزال تبهر الجميع بما تقدمه من طرق وحلول للوقاية من الفيروس، وكذلك الإجراءات الاحترازية أيضاً، وحملات تعقيم الشوارع والمؤسسات، مؤكدة ثقتها الكبيرة في تخطي هذه الكبوة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وكشفت أن طموحها كبير في الرياضة خلال الفترة المقبلة عقب عودة النشاط، وذلك من أجل تقديم خبراتها التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية لتطوير العمل الرياضي، من خلال الترشح لرئاسة اتحاد الإمارات للدراجات لتكون أول امرأة إماراتية قد تتولى منصب رئيس اتحاد رياضي عبر الانتخاب.

وكانت نورة الجسمي أعلنت ترشحها لرئاسة الاتحاد خلال الفترة الماضية، وذلك بدعم من أعضاء المجلس الحالي ورئيسه، ورئيس الاتحاد الآسيوي أسامة الشعفار، إضافة إلى العديد من الأندية التي زارتها وأيدت ترشحها لتولي منصب رئيس الاتحاد خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

وقالت: «خلال وجودي في اتحاد الدراجات في الدورة الانتخابية الحالية، عملت على إقامة العديد من الفعاليات الرياضية النسوية كان أبرزها مؤخراً، إقامة أول طواف دراجات نسائي في الشرق الأوسط، وهي مبادرة لاقت استحسان الجميع وستتواصل في السنوات المقبلة، إضافة إلى أن هناك خططاً لإقامة طواف آخر، ولكن للهواة من الرجال والسيدات، من أجل نشر رياضة الدراجات في مجتمعنا».

وأكدت أنه بوجودها كعضوة في لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي، ضمن المجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ستكون هناك المزيد من الفرص من أجل إقامة العديد من البطولات المشتركة بين البلدين، وكذلك تبادل المعسكرات، والعمل على جذب الشركات ورجال الأعمال من أجل رعاية البطولات والموهوبين.

وتابعت: «طموحاتي كبيرة في رياضة الدراجات، حيث أطمح لتطوير اللعبة من الجانب التكنولوجي، وذلك بتوصيل النتائج إلكترونياً لكافة الدراجين مباشرة من خلال ربط شبكي، دون حاجة إلى الانتظار من أجل متابعة النتائج، وكذلك العمل على تشكيل فريق إماراتي محترف يمثل الإمارات في كافة المحافل».

وعن رؤيتها للرياضة النسائية في الدولة قالت: «في تطور كبير ولافت، بدعم من قيادتنا الرشيدة. العنصر النسائي الإماراتي موجود في كافة الفعاليات والبطولات، وهناك زخم كبير في كل الألعاب».

وعن كيفية قضاء اليوم في الظروف الحالية قالت نورة الجمسي: «أنا موظفة حكومية أساساً وفي الفترة الحالية أقوم بالعمل عن بعد، إلى جانب رعاية الأبناء وهم في مراحل مدرسية مختلفة، وبالتأكيد هناك مزيد من الضغوط، لكن الآمال كبيرة في تجاوز الفترة الحالية».