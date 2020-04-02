شكرا لقرائتكم خبر عن حفل عبر الإنترنت يجمع مليون يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا»، أمس الأربعاء، أن حفلاً موسيقياً عبر الإنترنت في نهاية الأسبوع، جمع مليون يورو ستخصص لشراء معدات طبية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الرابطة في بيان أن المبلغ سيستخدم لتوفير أجهزة تنفس وألبسة طبية وكمامات وقفازات واقية للعاملين في مجال العناية الصحية في البلاد التي تعد من الأكثر تضرراً بجائحة «كوفيد-19».
وأشارت الرابطة إلى أن الحفل الذي تم بثه عبر أكثر من 100 منصة رقمية على الإنترنت، تابعه أكثر من 50 مليون شخص من 182 بلداً، وستخصص عائداته لتوفير 1115 جهاز تنفس، وأكثر من مليون كمامة واقية ومئات آلاف القفازات والألبسة الطبية الواقية.
وشارك في الحفل نجوم في عالم الموسيقى الإسبانية واللاتينية مثل أليخاندرو سانز ولويس كاراسكو والبورتوريكي لويس فونسي.
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