رابطة المحترفين تدعم «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إطلاق مبادرة مجتمعية تحت شعار «#مهارتك_مساهمتك» لدعم «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» لمواجهة فيروس كورونا إيماناً منها بأهمية تكاتف الجهود والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للحد من تداعيات الفيروس على مختلف القطاعات.

«مهارتك_مساهمتك» هي عبارة عن تحد بين محبي كرة القدم يستمر لمدة 10 أيام، من خلال تصوير مقاطع فيديو تظهر مهارات التحكم بالكرة (كنترول) لعشر مرات، وبثه عبر صفحات التواصل الاجتماعي مع وضع إشارة لحسابات الرابطة على مختلف المنصات @AGLeague

، وعلى كل مقطع ستقدم رابطة المحترفين الإماراتية مساهمة مالية لصندوق الإمارات وطن الإنسانية.

ودعت الرابطة جميع متابعيها للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، كما خاطبت الأندية المحترفة لنشر التحدي بين منتسبيها، كما دعتهم للمساهمة في «صندوق الإمارات وطن الإنسانية».

وقال عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية إن الرابطة حريصة على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تقام في الدولة، لتظهر الجانب الإنساني لرياضة كرة القدم، فهي ليست مجرد لعبة، بل هي رسالة سامية، فإشراك جميع عشاق كرة القدم من مختلف الأعمار والجنسيات في الأعمال الإنسانية التي تخدم المجتمع يجسد تعزيز التلاحم بين المبادرات التي تنظمها الدولة وتجاوب الأفراد معها لتحقيق الأهداف المرجوة.

‬وأضاف الجنيبي: «ننظم هذه المبادرة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ونرسخ من خلالها أهمية الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة بالبقاء في البيت، الحفاظ على اللياقة من خلال ممارسة الرياضة، ثم المشاركة في عمل تقدم من خلاله رابطة المحترفين مساهمات مالية لصندوق الإمارات وطن الإنسانية».