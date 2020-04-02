مونييه يريد البقاء في سان جرمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى مدافع المنتخب البلجيكي لكرة القدم توما مونييه، أمس الأربعاء، رغبته في البقاء مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده معه الصيف المقبل، موضحاً أنه لن يكون صفقة خاسرة للفرق المهتمة بخدماته.

وقال مونييه لراديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية إن: الجميع يعلم أن هدفي الرئيسي هو البقاء دائماً في باريس، أنا هادئ جداً في الوقت الحالي، سنرى ما سيحدث من الآن وحتى نهاية الموسم.

وأوضح لاعب كلوب بروج البلجيكي السابق أن شائعات انتقاله إلى بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم المقبل غير مؤكدة، وقال: لقد رأيت العديد من المقالات التي تربطني بتوتنهام الإنجليزي أو إنتر ميلان الإيطالي وكذلك مع دورتموند، لكنّ مشجعيهم هم من يظهرون دائماً الاهتمام أكثر، أنا لا أفهم هذا الهوس.

وأكد بنبرة هزلية أنه إذا كانت مغامرته في باريس ستنتهي، فإن العديد من الأندية يمكن أن تهتم بخدماته.

وأضاف: لاعب حر، دولي في المنتخب الأول عالمياً في تصنيف الفيفا عمره 28 عاماً، لا يمكن أن يكون صفقة خاسرة لن يخسروا الكثير من المال، بل سيكسبونه والأندية تعرف ذلك.

وأوضح مونييه أنه يمضي لحظات رائعة مع زوجته وأبنائه الثلاثة خلال فترة الحجر الذاتي.