«الانضباط» ترفض إعادة مباراة كلباء وبني ياس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة قبول شكوى نادي اتحاد كلباء الذي طالب بإعادة مباراته أمام بني ياس، ورفضتها موضوعاً. وقال حمدان الزيودي نائب رئيس لجنة الانضباط: «لا يوجد خطأ متعمد من حكم المباراة أحمد عيسى درويش ضد نادي اتحاد كلباء واحتساب ركلة الجزاء من عدمها ورجوعه للفار من عدمها كلها قرارات لا تترتب عليها إعادة المباراة».

يذكر أن نادي اتحاد كلباء سبق وتقدم بشكوى للانضباط ضد حكمي الساحة والفار في مباراته أمام بني ياس في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي على إثر احتساب ركلة جزاء لصالح بني ياس وكانت غير صحيحة ما أدى إلى قيام كلباء بتقديم شكواه مطالباً بإعادة المباراة، وقامت اللجنة باستدعاء الحكمين واستمتعت لهما، وأكدا أن مثل هذه الحالات تقديرية.