رونالدو و نيمار يدفعان ثمن الرفاهية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

دفع توقف الكرة عن الدوران في الملاعب بسبب تفشي فيروس كوفيد -19 نجوم المستديرة السابقين واللاحقين من مدربين ولاعبين إلى استرجاع ذكرياتهم وإعادة تقييم أولويات حياتهم وتثمين المزايا والفرص التي حصلوا عليها في مسيرتهم.

وسلطت الصحافة البريطانية الضوء على الخلاف الواضح بين أيقونة برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والإدارة وخصوصاً ايريك أبيدال المدير الفني. وخلص تقرير الإنجليز إلى أن الفوز بالمعركة سيكون حتماً لميسي وسيحتل زميله السابق كارليس بويول منصب أبيدال كي يشعر أفضل لاعب في العالم بالراحة ويلعب كما يحب ويعتزل كما يريد في برشلونة. الأرجنتيني الآخر ماكسي رودريجيز المنتقل لليفربول في 2010 كشف عن ادعائه معرفته باللغة الإنجليزية كي يضمن انتقاله لليفربول.

في التفاصيل، لم يعلم الإسباني رافائيل بينيتز بكذبة رودريجيز إلا قبل دقائق من تقديم لاعبه الجديد في المؤتمر الصحفي ما دفعه لوصفه ب«ابن الوغد». ويروي رودريجيز القصة عبر إنستجرام لايف لزميله السابق خوان بابلو سورين: كنت سعيداً جداً في أتلتيكو مدريد لأنني كنت الكابتن ومعتاد على العيش في المدينة لكنني كنت مجنوناً بحب الكرة الإنجليزية. رافا أخبرني أن من المهم جداً أن يعرف اللاعب الإنجليزية لأنها لغة غرفة الملابس وسألني هل تعرف اللغة؟ فقلت نعم، لم أرغب بأن تنهار الصفقة بالطبع. وصلت لإنجلترا وكان هناك مؤتمر صحفي وقال لي رافا أنا أبدأ وأنت تكمل الحديث فأمسكت بذراعه وقلت له اسمع رافا، أحتاج أن أعترف لك. أنا لا أتحدث الإنجليزية، الشيء الوحيد الذي أعرفه هو «هلو» فقال لي «لا!! أنت ابن وغد! ثم ضحكنا سوياً وتعلمت لاحقاً اللغة. وسجل رودريجيز 17 هدفاً في 73 مباراة مع ليفربول في سنتين وفاز بكأس الرابطة».

المدرب البرازيلي سكولاري «71عاماً» الذي قاد منتخب البرازيل للفوز بكأس عالم 2002 اعترف من جهته بحدوث مشاكل بينه وبين نجمي تشيلسي ديدييه دروجبا ونيكولاس أنيلكا. وقال سكولاري، الذي درب البلوز خلفاً لجرانت المدرب المؤقت في 2008، في حوار مع «يلو أند جرين فوتبول»: «كانت هناك مشكلة لتشيلسي مع الإصابات وبعض المشاكل مع لاعبي الفريق، دروجبا وأنيلكا تحديداً. الكادر الطبي كان يريد إرسال دروجبا للتعافي من الجراحة في كان الفرنسية منتصف الصيف وأنا قلت إن عليه البقاء في لندن لأن المدينة الفرنسية في الصيف نزهة وقلت للكادر الطبي حتى أنا أريد الذهاب ل «كان» شهراً أو اثنين لأستمتع. عندما عاد دروجبا للعب حاولت تكوين شراكة بينهما في خط الهجوم وكان حينها أنيلكا يتصدر الهدافين في الدوري، عقدت اجتماعاً مع أنيلكا وقال لي: «أنا ألعب في موقع واحد»، لم يقبل الشراكة لذا كانت العلاقة بيننا بعيدة عن الصداقة والاحترام. كان كلاهما مهاجماً كبيراً لكن كان على أحدهما التخلي عن دور المهاجم الصريح والمساعدة في استرجاع الكرة، التقيت بدروجبا آخر مرة في مونديال روسيا 2018 وتحدثنا بصراحة عما جرى. لم يتعمد لا هو ولا أنيلكا إلحاق الضرر بي لكن جرى ما جرى وفقدت واحدة من أكبر الفرص في حياتي. وحقق سكولاري بداية جيدة مع تشيلسي (12 مباراة على التوالي بلا هزيمة) لكن في نهاية عام 2008 ومطلع 2009 تراجع الأداء والنتائج وطرد بعد التعادل سلبياً أمام هال سيتي.



ترف اللاعبين



في زمن كورونا حيث يفقد الكثير من الناس وظائفهم، تسلط الأضواء لا شعورياً على ترف اللاعبين، خصوصاً وهم يستعرضون منازلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزهم نجم الكرة البرازيلي نيمار الذي وجد نفسه مؤخراً في عين العاصفة بعد نشره صوراً على حسابه يظهر فيها برفقة ابنه دافي لوكا وأصدقائه وهم يسبحون ويلعبون في منزله في خرق واضح لقواعد الحجر المنزلي رغم نفي اللاعب لاحقاً خرق الحجر.

ونشرت الصن البريطانية صورة منزل نيمار (بقيمة 7 ملايين استرليني) الساحلي والذي يبعد 60 ميلاً عن العاصمة ريو دي جانيرو بمنتجع مانجاراتيبا حيث صور الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون فيلم الأكشن «إكسبيندابلز». ويضم المنزل مهبط هليكوبتر ورصيفاً لرسو القوارب وتحديداً يخته «ذا امبراير فينوم 100 إي» ناهيك عن جيم ومسبح وساونا وغرفة مساج وسبا وجاكوزي وملعب تنس وملعب كرة. ودافع مدير أعمال النجم البرازيلي عن انتشار صورته مع أصدقائه، وقال: إن هؤلاء عادوا مثله من فرنسا للبرازيل ويتوجب عليهم الخضوع لحجر منزلي لذا استضافهم فترة ال 14 يوماً قبل عودتهم لعائلاتهم .

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ركلة جزاء وقميص



قال الحارس الإيطالي السابق ستيفانو سورينتينو إن رونالدو رفض منحه قميصه بعد مباراة بين اليوفي وكييفو(3-صفر) عام 2019 بعد هدر البرتغالي ركلة جزاء وقال: «اتفقنا على تبادل القمصان لكنه بعد تضييعه فرصة التسجيل غضب. صافحته في النفق وهنأته على الفوز لكنه لم يعطني قميصه. في نهاية المطاف لم أخرج خالي الوفاض وأخذت قميص ديبالا».



الدون في وجه العاصفة



النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الآخر لم يسلم من التعليقات، خصوصاً بعد انتشار صورته وهو يتنزه مع خطيبته جورجينيا وابنتيه في فونشال بجزيرة ماديرا وشرائه سيارة بوجاتي. وانتقد عضو في برلمان الجزيرة يدعى رافائيل ماكيدو خروج رونالدو في فترة الحجر المنزلي وظهرت على صفحة السياسي في فيسبوك عبارة قاسية: «أريد من هذا الحيوان الذي جاء من إيطاليا أن يبقى في منزله» لكنه أكد لاحقاً: «حسابي تعرض للقرصنة، لا يمكن إطلاقاً أن أتفوه بمثل هذه الترهات على سي آر 7. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حسابي للقرصنة وسأغير كلمات السر. أطلب من رونالدو السماح وسأغير كلمة السر أسبوعياً وسأتصل بالشرطة أيها المحتالون». وجاء اعتذار ماكيدو بعد انتقادات وجهتها شقيقة رونالدو إيلما وكتبت: «أنا فخورة بجذوري، ليست عندي شهادة جامعية لكنني مثقفة أكثر من هذا الرجل. لا أحد بضمنهم شقيقي يستحق مثل هذه الكلمات الجارحة».

ويسري في البرتغال الحجر المنزلي الطوعي وهذا يعني السماح بالخروج مع إبقاء مسافة آمنة بين الأشخاص لكن الكثير من البرتغاليين يعتبرون رونالدو قدوة لذا ليس من المعقول أن يتنزه في مثل هذه الظروف خصوصاً أنه يقيم في منزل مترف.