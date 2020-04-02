أحمد فتحي يرحل عن الأهلي ويقترب من بيراميدز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

أبلغ أحمد فتحي لاعب الأهلي المصري إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ويتردد أن فتحي وقع لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، وأعلن نادر شوقي الانفصال عن أحمد فتحي على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده معه.

وأكد مسؤولو الأهلي أنهم عرضوا على فتحي مقابلاً يليق بخبراته، وصلت قيمته ل11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم إغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم وإعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب.

وعرض الأهلي على فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوي بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أي دور في تخفيض أي مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسؤولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.

وتمسك أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بوجود بند ال٨ سنوات في لائحة النظام الأساسي الجديدة على أن يتم تطبيقه على الجميع، سواء في منصب الرئيس أو الأعضاء، وكذلك بأثر رجعي بما يعني تطبيقه على أعضاء المجلس السابق، الذين تواجدوا لدورتين متتاليتين.. وأكد مسؤولو الجبلاية، أنه لا صحة لما تردد حول تطبيق بند ال٨ سنوات على الرئيس فقط، بينما يكون من حق باقي الأعضاء الترشح أكثر من دورة، في حالة نيلهم ثقة الجمعية العمومية، وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة استبعاد ٣ أندية جديدة من الجمعية العمومية الجديدة للجبلاية، التي يكون لها حق التصويت في الانتخابات المقبلة، وهي أندية غزل شبين وغزل المحلة وجينيس، ليصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية ٩٥ ناديًا، بسبب عدم توفيق هذه الأندية أوضاعها، وفقًا لقانون الرياضة الجديد.

على صعيد مختلف، رفضت اللجنة الخماسية المحاولات التي قادها بعض المقربين من أعضاء اللجنة لعودة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المستقيل لمنصبه، لاسيما في ظل عدم وجود بديل له في الوقت الحالي، نظراً لغموض مصير الدوري العام، إلا أن اللجنة رفضت عودته، خاصة بعد إعلان قبول الاستقالة.

ورفض مسؤولو اللجنة الخماسية صرف تعويضات للأندية بداعي تضررها من توقف الدوري، حاليًا، بسبب فيروس كورونا.