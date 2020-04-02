اخبار الرياضه

وفاة بابي ضيوف رئيس مرسيليا السابق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بابي ضيوف رئيس مرسيليا السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أولمبيك مرسيليا الفرنسي لكرة القدم أمس الأول الثلاثاء وفاة رئيسه السابق بابي ضيوف عن 68 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس .
وكان مرسيليا أعلن في وقت سابق الثلاثاء إصابة ضيوف، السنغالي الجنسية الذي انتقل إلى مرسيليا كمراهق، بفيروس كورونا. وكان ضيوف يتلقى العلاج في دكار عاصمة السنغال قبل وفاته.
وتولى ضيوف، وهو صحفي ووكيل أعمال لاعبين سابق، رئاسة مرسيليا من 2005 وحتى 2009 واحتل الفريق حينها المركز الثاني مرتين في الدوري الفرنسي كما بلغ نهائي كأس الرابطة مرتين.
وقالت رابطة الدوري الفرنسي في بيان: سنبقى نتذكر بابي ضيوف كقائد يتمتع بالشخصية والشعبية والحب. تقدم رابطة الدوري الفرنسي تعازيها لعائلته ومحبيه وأولمبيك مرسيليا خلال هذه اللحظة الحزينة جداً للكرة الفرنسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة بابي ضيوف رئيس مرسيليا السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا