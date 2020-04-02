وفاة بابي ضيوف رئيس مرسيليا السابق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أولمبيك مرسيليا الفرنسي لكرة القدم أمس الأول الثلاثاء وفاة رئيسه السابق بابي ضيوف عن 68 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكان مرسيليا أعلن في وقت سابق الثلاثاء إصابة ضيوف، السنغالي الجنسية الذي انتقل إلى مرسيليا كمراهق، بفيروس كورونا. وكان ضيوف يتلقى العلاج في دكار عاصمة السنغال قبل وفاته.

وتولى ضيوف، وهو صحفي ووكيل أعمال لاعبين سابق، رئاسة مرسيليا من 2005 وحتى 2009 واحتل الفريق حينها المركز الثاني مرتين في الدوري الفرنسي كما بلغ نهائي كأس الرابطة مرتين.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي في بيان: سنبقى نتذكر بابي ضيوف كقائد يتمتع بالشخصية والشعبية والحب. تقدم رابطة الدوري الفرنسي تعازيها لعائلته ومحبيه وأولمبيك مرسيليا خلال هذه اللحظة الحزينة جداً للكرة الفرنسية.