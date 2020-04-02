الصين تستبعد استئناف النشاط الرياضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبعدت الحكومة الصينية، أمس الأول الثلاثاء، الاستئناف الفوري للأحداث الرياضية الكبرى من بينها كرة القدم وكرة السلة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة ثانية من حالات فيروس كورونا المستجد من القادمين من الخارج.

وسرت تكهنات بأنه يمكن لبطولتي كرة القدم وكرة السلة أن تنطلقا في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد تضاءل أعداد الحالات المصابة محلياً.

إلا أن الصين التي ظهر فيها فيروس «كوفيد-19» في ديسمبر قبل أن ينتشر في العالم، قالت إنها تواجه الآن تهديداً جديداً هو انتقال العدوى من الأشخاص الذين يدخلون البلاد من الخارج.

وكان من المقرر أن ينطلق الدوري الصيني في 22 فبراير الماضي، لكن تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بعد تفشي فيروس «كوفيد-19». كذلك الأمر بالنسبة لبطولة كرة السلة التي تم تعليقها من قبل اتحاد اللعبة.