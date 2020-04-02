النجوم يدعمون «خلك نشيط وخلك سليم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت مجموعة من كبار نجوم كرة القدم العالميين إلى مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب من المنزل «خلك نشيط، وخلك سليم» التي تفاعل معها الملايين من داخل وخارج الدولة من الأفراد والمؤسسات ومراكز التدريب.

وأرسل عدد من النجوم رسائل بالصوت والصورة إلى كل من يعيش في دولة الإمارات من خلال فيديوهات مصورة تم نشرها عبر حسابات التواصل الاجتماعي لمجلس دبي الرياضي وتناقلتها حسابات رسمية عديدة، وفي مقدمتهم أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقاً البرتغالي لويس فيجو نجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقاً، والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقاً، الذين يرتبطون بعلاقة صداقة ومحبة مع دولة الإمارات ويتوافدون باستمرار على الدولة لقضاء إجازاتهم العائلية فيها، كما يزورون الأصدقاء ويديرون بعض المشاريع.

وقال فيجو: إلى كل أصدقائي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة أقول لكم في ظل هذه الظروف الصعبة يجب أن نعتني بأنفسنا وبكل من نحب، وأن نبقى في منازلنا.

وحملت رسالة كل من روبرتو كارلوس ونيكولا أنيلكا جميع أفراد المجتمع في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بأن يحموا أنفسهم بالبقاء في المنزل وأن يحافظوا على صحتهم ولياقتهم بأمان.