فيلم وثائقي عن مايكل جوردان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم الانتهاء مبكراً من فيلم وثائقي من 10 أجزاء عن أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان وسيطرة ناديه السابق شيكاغو بولز على لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في تسعينات القرن الماضي وسيتم إطلاقه في إبريل الجاري.

ويحمل الوثائقي عنوان «الرقصة الأخيرة» وهو كان مقرراً إطلاقه في مطلع يونيو المقبل تزامناً مع انطلاق الدور النهائي من الدوري الأمريكي قبل أن يجمد فيروس كورونا النشاطات الرياضية، لكنه الآن سيطلق في 19 إبريل.

وعلق نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي ليبرون جيمس على إطلاق الفيلم الوثائقي بالقول على حساب تويتر: أكاد لا أستطيع انتظار تاريخ 19 إبريل. أتطلع بفارغ الصبر إلى ذلك.

وسيكون الوثائقي متاحاً خارج الولايات المتحدة بواسطة خدمة نتفليكس على مدى 5 مرات أيام الاثنين اعتباراً من 20 إبريل.