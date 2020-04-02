تقرير مصير دوري المحترفين بعد أسبوعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:علي نجم

قرر اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن لجان الاتحاد ورابطة المحترفين، للتنسيق والتشاور حول السيناريوهات المطروحة بشأن دوري الدرجتين الأولى والثانية ودوري المحترفين، على أن يعقد المجلس اجتماعاً خلال أسبوعين، مع نهاية المدة الرسمية لتعليق النشاط الرياضي والتي تمتد حتى 15 إبريل الجاري، لاتخاذ قرار بشأن مصير المسابقات المختلفة، سواء بالتأجيل أو الإلغاء، وهو ما سيتحدد بعد التنسيق مع الجهات المعنية المختصة.

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد، بالإجراءات الاحترازية والجهود التي تبذلها الدولة من أجل ضمان السلامة العامة للمجتمع، وشدد على أن اتحاد الإمارات يتابع كافة المستجدات سواء مع الجهات المختصة أو الاتحادين الدولي والآسيوي وسيتم إطلاع الأندية على التطورات.

من جهته أكد محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد «عن بعد» مع مختلف وسائل الإعلام، أن الاتحاد اطلع على توصيات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بشأن عقد اجتماع مع جهاز المنتخب الأسبوع المقبل، وكذلك توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بعقد ورشة عمل عن بعد للأندية لمناقشتها في الأوضاع الراهنة والمتعلقة بمستجدات تأجيل الدوري على ضوء القرارات التي ستصدر عن الفيفا والاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص، لاسيما ما يخص تقليص الرواتب أو تمديد العقود، والتي كلها تعود لتشريعات ينتظر أن تصدر عن فيفا، وأوضح أن اتحاد الكرة كان من أوائل الاتحادات التي تواصلت مع الفيفا للاستفسار عن تلك المستجدات، حيث تلقينا الرد بطرح الأمر للنقاش خلال ساعات على أن تصدر لاحقاً قرارات رسمية سيتم تعميمها فوراً.

كما قرر المجلس في اجتماعه أمس تأجيل إقامة الخلوة الرياضية بسبب الظروف الصحية الراهنة وتأجيلها، لوقت لاحق، والاستعانة ببيوت خبرة عالمي للمساهمة في إعداد استراتيجية عمل خلال الدورة الحالية، والاستفادة من لجنة التطوير بالفيفا، عبر الاستعانة بأحد المستشارين التابعين للاتحاد الدولي، بهدف تقييم الأداء المؤسسي للاتحاد ومنحه رؤية شاملة ووضع خطط تطوير طويلة وقصيرة المدى تتوافق ورؤية مجلس الإدارة والأهداف التي يسعى لتحقيقها مستقبلاً.

فيما أشار ابن هزام إلى موافقة الاتحاد على توصية لجنة المسابقات بإلغاء جميع مسابقات المراحل السنية للموسم الجاري، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية وسلامة أبناء الأطفال والناشئين والشباب، وكشف عن تقدم سيف المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، باستقالته من عضوية مجلس إدارة نادي الظفرة تماشياً مع النظام الأساسي، وتقرر ترشيح حميد الطاير عضواً للمكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، بديلاً لراشد الزعابي عضو مجلس الإدارة السابق.

كما أوضح أن اتحاد الكرة لم يطلب من رابطة المحترفين زيادة عدد الفرق للموسم المقبل إلى 16 فريقاً، ولفت إلى أن تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الاتحاد والرابطة، هدفه مناقشة كل السيناريوهات المتعلقة بمصير المسابقات هذا الموسم والموسم المقبل، والتوقيت المناسب لاستكمال المسابقة وغيرها من الأمور، على ضوء المستجدات الصحية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وتابع: «لن نتخذ قراراً بإلغاء الموسم إلا بعد التشاور مع الجهات المختصة ومازال أمامنا أسبوعان قبل الوصول للموعد النهائي لقرار تعليق النشاط الرياضي الذي كان حتى منتصف إبريل المقبل، ووقتها سنقرر بعدما تتضح كافة السيناريوهات»، وأضاف: «أولوية الاتحاد هي سلامة الجميع والتي هي مقدمة على البطولات والمسابقات كلها، لذلك سنحدد كل ما يتعلق بالمسابقات بها فيها نهائي كأس رئيس الدولة لاحقاً».

ورداً على تصريحات رئيس الاتحاد الأرجنتيني برغبته في وجود تبادل وشراكة مع اتحاد الكرة، قال: «نرحب بتبادل الخبرات مع الاتحاد الأرجنتيني ومستعدون للتواصل معهم للاستفادة من تبادل الخبرات معاً، ولكن لم يصلنا أي طلب رسمي بتوقيع اتفاقية شراكة مع الأرجنتين، ونحن منفتحون على كافة الاتحادات العالمية وتصريحات رئيس الاتحاد الأرجنتيني تسعدنا وتظهر أن الاتحاد الإماراتي من الاتحادات المؤثرة التي تحرص باقي الاتحادات على الشراكة معها»، وختم قائلاً: «ستكون هناك ورش عمل مستمرة بين اللجان والأندية وباقي المؤسسات وكلها عن بعد وقريباً ستكون هناك ورشة عمل قانونية لتنقيح اللوائح وورشة عمل للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين».